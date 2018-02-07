Sivas Evraka Cevap Vermeyen Muhtara Sgk'dan Para Cezası

Sivas'ta Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), bir şahıs hakkında resmi yazıyla istediği bilgiye zamanında karşılık vermeyen mahalle muhtarı Mehmet Kimsesiz'e(56) 8 bin 235 lira para cezası kesti. Maaşına haciz konulan muhtar duruma tepki gösterirken, SGK yetkilileri ise kendisini bu konuda uyardıklarını ifade etti. Sivas'ta 3 dönemdir Fatih Mahallesi muhtarlığı yapan evli, 5 çocuk babası Mehmet Kimsesiz'e 21 Eylül 2016 tarihinde SGK'dan bir yazı geldi. Evrakta bir kişinin mahallede oturup oturmadığı varsa TC kimlik numarası istendi. Fakat iddiaya göre işleri ve kendisi ve eşinin rahatsızlığı nedeni ile sık sık hastaneye giden muhtar, evrakı detaylı incelemeye fırsat bulamadı. Hastanede kasığından ameliyat geçiren muhtar Kimsesiz görevine döndükten sonra SGK'dan gelen başka bir yazı ile karşılaştı. 9 Ocak 2017 tarihli yazıda, daha önce gönderilen evraka cevap verilmediği için muhtara 8 bin 235 lira para cezası verildiği bilgisi yer aldı.

3 GÜN YAZISINI GÖRMEDİM

SGK'dan gelen yazıyı yüzeysel incelediğini ifade eden Muhtar Kimsesiz, O dönemde bana SSK'dan bir evrak geldi. Sosyal Güvenlik Kurumundan evrak geldiğinde ben yüzeysel olarak baktım. Evrakta ne yazıyı düzgün okuyabildim ne de yazan 3 günü görebildim. Burada diyor ki 'Mahalle sınırlarında ikametgah ettiği belirlenen B.Y.'nin muhtarlık kayıtlarında kimlik bilgileri, varsa TC kimlik numarasını yapılan soruşturmaya esas oluşturmak üzere 3 gün içerisinde denetmenliğimize gönderin' diye altına da kanun maddelerini yazmışlar. Tabi ben hukukçu değilim. Ne olduğunu görmedim de bilmiyorum da. Aynı dönemde mahallede polis FETÖ operasyonları yapıyor ve beni de beraberinde götürüyordu. İş yoğunluğumuzu, memleket meselesi olduğu için bu işe ayırıyorduk. Sonrasında hastalığım oldu, hastaneye git-gel derken evrakı unuttum, muhtarlıkta kaldı dedi.

BENİM SUÇUM, GÜNAHIM NE

Hastanede yatarken evrakı gönderen SGK çalışanının kendisini aradığını söyleyen Kimsesiz şöyle konuştu Ben hastanedeyken evrakı veren şahıs beni aradı. 'Muhtarım ben bir evrak gönderdim, bu evrakı ne yaptın' dedi. Ben de o evrakı gördüm yüzeysel olarak baktım ama içeriğini bilmediğimi, TC numarasının ise muhtarlarda olmayacağını ilettim. Buna yetkimin olmadığını ve gelip ona cevap verecek halimin de bulunmadığını kendisine söyledim. Zor durumda olduğumu, azalarımın da işte olduğunu söyledim. Bu evrakın nasıl yapılacağını da söyledim. Nüfus Müdürlüğüne başvurmalarını, kişilerin kimlik bilgilerinin benim yetkim dahilinde olmadığını, buna Nüfus Müdürlüğünün yetkili olduğunu söyledim. Kendisi de bana dedi ki 'Muhtarım tamam o zaman sonra hallederiz' dedi. Aradan 3-4 gün geçti ben hastaneden çıktım elime bir belge daha geldi. Belgede 'Sosyal Güvenlik Kurumundan 8 bin 235 lira ceza aldınız' ifadesi yer alıyordu. Ben şok oldum tabi. Benim suçum günahım ne. Ben insan değil miyim, benim hiç mi sıkıntım olmaz. Zor durumda olmamdan dolayı, kendisine de güvenmemden dolayı bana bu ceza geldi. Bir insan bir insana bu kadar zulüm eder mi. Bir insan bir evraka cevap vermedi diye ve yetkim olmayan bir evraka cevap vermedim diye böyle ceza verilir mi. Ben bir mahalle muhtarıyım. Benim gelirim ne ki. Ben muhtarlıktan trilyonlar mı kazanıyorum.

CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM İSTEDİ

Olayı mahkemeye taşıdığını, ancak sözlü savunma değil, belge üzerinden inceleme yapıldığını ifade eden Muhtar Kimsesiz şunları söyledi

Bu olay mahkemeye intikal etti. Avukat tut dediler. Benim avukat tutacak durumum da yoktu. Mahkemeye dava açtım. İdare Mahkemesi sadece dosya üzerinden inceleme yapıyor, bizi dinlemiyor. Sayın hakimlerimiz bizi dinleseydi o zaman belki bu değiştirilebilirdi. Benim verdiğim bu belgelere rağmen olumsuz sonuçlandı. Şimdi Ankara Bölge İdare Mahkemesine havale edildi. Ben buradan özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir mahalle muhtarına böyle bir şeyin yapıldığını duysa gereğini yapar kanaatimdeyim. Benim buradan tek istediğim sayın Cumhurbaşkanımızın bu olayı duyması. Benim başka makamlara gidecek halim kalmadı, yoruldum ben. Maaşıma da haciz koydular.

3-4 KEZ AYNI YAZIYI GÖNDERDİK

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ise muhtara 3-4 kez aynı yazıyı gönderdiklerini ve muhtarın dönüş yaptığını ifade ederek Bir araştırma konusunda Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Kimsesiz'e şahsın mahalle sınırlarında ikamet edip etmediği, eğer varsa TC numarasının müdürlüğümüze bildirilmesi konusunda yazı gönderdik. Muhtarlığa 3-4 kez aynı yazıyı gönderdik ve son yazımızda eğer dönüş yapılmazsa cezai işlem yapılacağı bildirildi. Tüm girişimlerimize rağmen muhtarlıktan cevap gelmedi ve ilgili arkadaşlarımız muhtarlığa giderek durumu bildirip cevap istedi. Ancak şahıs hakkındaki yazımıza dönüş yapılmadı. Bunun üzerine müdürlüğümüz muhtara para cezası keserek kendisine tebliğ etti. Muhtar, yaşanan bu olayı mahkemeye verdi, ancak kaybetti. ifadelerini kullandı.