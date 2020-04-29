SİVAS Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye başladılar
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SİVAS Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye başladılar

Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye başladılarSİVAS'ın İmranlı ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle ev ve iş yerlerini atölyeye çevirerek maske üretmeye başladı.

SİVAS Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye başladılar
29.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:19

Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye başladılar

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle ev ve iş yerlerini atölyeye çevirerek maske üretmeye başladı.

İmranlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Kasımoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanımı zorunlu hale gelen maske üretimi için harekete geçti. Merkez bünyesinde dikim atölyesi olmadığı için Kasımoğlu, ilçe halkı ile görüşerek evleri birer maske atölyesine çevirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören projeye ilçe esnafı da destek verdi. Ev hanımları, evlerini dikim atölyesine çevirirken esnaflar da dükkanlarında maske üretimine başladı. Proje kapsamında üretilen maskeler dağıtılmak üzere kaymakamlığa teslim edilecek.

'DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER'

İmranlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Kasımoğlu proje hakkında bilgi vererek, "İmranlı Halk Eğitim Merkezi olarak halkımızın ve kurumlarımızın ihtiyacı olan maskelerin bir kısmını dikmeyi planladık. Ama merkezimizde bir dikiş atölyemiz olmaması biraz bizi zorlasa da halkımızın büyük bir dayanışma örneğiyle evlerini atölyeye çevirmeleriyle maske dikim sürecimizi başlattık. İlk etapta 3 bin adet maske dikmeyi planladık. Ortalama günlük 500 adet maske üretiyoruz. Bunlar kaymakamlığa verilecek ve gerekli yerlere ulaştırılacak" dedi.

İlçede esnaflık yapan Muhammet Ali İşleyen, "Biz de boş zamanlarımızda dükkanımızı, ufak bir atölyeye çevirelim dedik. Bu atölyede elimizden geldiği maske dikmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ev hanımı Hatice Yiğit de, "Annem evimizi atölyeye çevirdi, maske dikişi yapıyor. Biz de temizliyoruz. En azından bu şekilde halkımıza destek sağlıyoruz" diye konuştu.

SİVAS Ev ve iş yerlerini atölyeye çevirip, maske üretmeye başladılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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