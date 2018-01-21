Sivas Esnafı Sandık Başına Gitti

Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Seyfettin Soysal Konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) üyesi Ömer Şeker yaptı.

Görev yaptığı 4 yıllık süre içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren SESOB ilçe başkanı Hüseyin Himmetoğlu, "Her zaman esnaflara hizmet etmeye ve sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştım ve çalışmaya da devam edeceğim." dedi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Hüseyin Himmetoğlu güven tazeledi.