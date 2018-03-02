Sivas Eski Sanayide Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Eski Sanayi'de kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın, proje kapsamında Halfelik Alt Geçidi yanında açılan kentsel dönüşüm bürosunda anlaşma sağlanan mülk sahipleri ile bir araya gelerek projeyi inceledi.

Aydın, Sivas'ta 1960'lı yıllarda şehirde sanayi ihtiyacını karşılaması için inşa edilerek 1990'lı yıllara kadar aktif bir şekilde çalışan sanayinin, bu süreçten sonra ihtiyaca cevap vermediği için çeşitli projeler yapılarak şehre kazandırılmasının planlandığını ve bu alanda Sivas Sembol Projesi'nin hayata geçirileceğini aktardı.

Sivas'ın kangreni haline dönüşmüş Eski Sanayi Kentsel Dönüşümü ile ilgili somut adımlar atmaya başladıklarını belirten Aydın, "Dükkanlar boşaltılmış, ticari faaliyetini yerine getiremeyen ve şehre kirlilik katan bir konuma gelmiş böyle kıymetli bir alanın bir an önce şehir ekonomisine, ülke ekonomini ve mülkiyet sahiplerini düşünerek tekrar kazandırılması gerekiyordu. Bu konuda bize destek olan Çevre Şehircilik Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arsa sahipleriyle ön anlaşmaların yapıldığına değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Biz onların menfaatini her şeyin önüne koyduk. Biz müteahhit değiliz, müteahhitte olmayacağız. Ancak belediye burada mülk sahibi ve belediyeden öte asıl mülk sahiplerinin lehine olacak azami gayreti ortaya koyduk. Burada önceden yapılan çalışmalar vardı. Yoğunluk fazlaydı, yoğunluğu aşağı çekerken mülk sahiplerine etki etmeyecek şekilde tamamen belediyeden bu düşüşü sağladık. Bugün inşaat aşamasına gelmiş durumdayız. Cumartesi günü Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz'ın da katılımıyla projenin resmi startını vereceğiz."

Bir ay içinde ön anlaşmaların tamamlanacağını ön gördüklerini anlatan Aydın, anlaşma tamamlandıktan sonra da inşaat ihalesine çıkacaklarını ifade etti.

Aydın, "Sivas'ın farklı bir yüzü buraya yansıyacak, 81 dönüm alanın komple altı kapalı otopark olacak ve üst taraftaki otoparkla 3 bin adet otopark oluşacak. Aynı zamanda bu alanda ticarete uygun dükkanlarda var. Konutlar ve iş merkezlerine gelince farklı ölçülerde konutlar ve iş yerleri oluşturduk. Anlaşma yapıldıktan sonra müteahhit firma kendine kalan konut ve dükkanları satışa sunacak, en kısa zamanda bitirilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.