Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığına Gökçe getirildi
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Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığına Gökçe getirildi

Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığına Gökçe getirildi
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığına Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe'nin getirildiği bildirildi.

Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığına Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe'nin getirildiği bildirildi.

Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığından yapılan açıklamada, oda yönetim kurulunun değerlendirme toplantısının yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, oy çokluğu ile Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe'nin yönetim kurulu başkanı olmasına karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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