Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığına Gökçe getirildi
Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığına Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe'nin getirildiği bildirildi.
Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığına Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe'nin getirildiği bildirildi.
Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanlığından yapılan açıklamada, oda yönetim kurulunun değerlendirme toplantısının yapıldığı belirtildi.
Toplantıda, oy çokluğu ile Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe'nin yönetim kurulu başkanı olmasına karar verildiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer