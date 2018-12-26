Sivas-Erzincan Karayolu Ulaşıma Kapandı
CANLI YAYIN: MHP Lideri Bahçeli, Gündeme Dair Soruları Cevaplıyor

Sivas-Erzincan Karayolu Ulaşıma Kapandı

Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ Geçidi'ndeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Sivas-Erzincan Karayolu Ulaşıma Kapandı

Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ Geçidi'ndeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'ı-Erzincan'a bağlayan 2 bin 190 yüksekliğindeki Kızıldağ Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Sivas'ı,Tokat'a bağlayan Çamlıbel Geçidi'nde de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Ekipler araçların geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et