Sivas-Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

SİVAS - Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ile otomobilin çarpışması sonucu kapanan Sivas-Erzincan karayolu yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Erzincan karayolunda tırın dorsesinin buzlanma nedeniyle otomobile çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Kent merkezinden gelen greyderin çalışması soncu tır bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri trafiğe kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı.