Sivas-Erzincan kara yolunda yoğun sis etkili oldu - Haberler
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Sivas-Erzincan kara yolunda yoğun sis etkili oldu

Sivas-Erzincan kara yolunda yoğun sis etkili oldu
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas-Erzincan kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

ERZİNCAN (AA) - Sivas- Erzincan kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sivas'ta gündüz artan hava sıcaklığıyla Zara ve Hafik ilçelerinde sis oluştu.

Sivas-Erzincan kara yolunun Sivas ile Zara arasında kalan yaklaşık 50 kilometrelik kısmında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ve polis ekipleri, yol güzergahında yer alan 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde de buzlanmaya karşı ekipler çalışma yaptı.

Sivas-Erzincan kara yolunda yoğun sis etkili oldu

Sivas-Erzincan kara yolunda yoğun sis etkili oldu

Sivas-Erzincan kara yolunda yoğun sis etkili oldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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