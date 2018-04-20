Sivas Engelli Festivaline Ev Sahipliği Yapacak

Sivas bu yıl ilki yapılacak olan Engelli Festivaline ev sahipliği yapacak.

Sivas Tüm Engelliler Derneği tarafında 2-3 Mayıs tarihleri arasında Sivas'ta ilki düzenlenecek olan Engelli Festivali'ne 10 ilden yaklaşık 120 engelli vatandaş katılacak. İki gün sürecek etkinlikte, paneller, tarihi ve turistik mekanlarda düzenlenecek geziler, piknik ve müzik eğlence programları yer alacak.

Tüm Engelliler Derneği Başkanı Hubuyar Solmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje ile hem farklı illerden Sivas'a gelecek olan engelli misafirlerimizin kendi arasında kaynaşması, hem de festivalimize katılacak sağlıklı vatandaşlarımızın da engelli vatandaşlarımız ile kaynaşması amaçlanmaktadır. Üniversite öğrencilerimizin de destek vereceği etkinlikle, öğrenci kardeşlerimiz engelli arkadaşlarımıza iki gün boyunca refakat edecek." Dedi. - SİVAS