: Sivas enerji ekipleri zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor

01.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:57

Enerji ekipleri zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor

SİVAS ve Yozgat'ta kar yağışı nedeni ile enerji nakil hatlarında yaşanan arızalara müdahale eden ekipler, zorlu şartlarda elektrik hizmetinin aksamaması için mücadele ediyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) tüketicilerine her koşulda kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım ekiplerinden oluşan Enerji Tim'leri, Sivas ve Yozgat'ta iki gündür etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ile koordineli hareket ederek yolu kapalı bölgelere ulaşmaya çalışan ekipler, çetin kış şartlarına rağmen arızaları gidermek için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar altında zaman zaman yolda kalan ekipler, kendi imkanları ile araçlarını kurtararak çalışmalarına devam ediyor.

KAR VE KARANLIKLA MÜCADELE

Metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan enerji timleri buz yükü nedeniyle yıkılan direklerdeki arızaları kısa sürede gideriyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yerlerde zorlu arazi koşullarına rağmen yaya olarak arızalı enerji nakil hatlarına ulaşmaya çalışan ekipler karanlıkla da mücadele ediyor. ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım Teknisyeni Murat Cazır, vatandaşların elektriksiz kalmaması için zorlu kış koşullarda gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek özellikle dağlık ve ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarında yaşanan arızaların kendilerini oldukça zorladığını söyledi.

Kaynak: DHA

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