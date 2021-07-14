Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay görevine başladı
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Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay görevine başladı

Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay görevine başladı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının emniyet müdürleri kararnamesi doğrultusunda Trabzon'a tayin olan Kenan Aydoğan'ın yerine atanan Burhan Akçay, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının emniyet müdürleri kararnamesi doğrultusunda Trabzon'a tayin olan Kenan Aydoğan'ın yerine atanan Burhan Akçay, görevine başladı.

Son kararnameyle Sivas İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Akçay, kente gelerek görevi Kenan Aydoğan'dan teslim aldı.

Huzurlu bir şehre geldiği için mutlu olduğunu belirten Akçay, Sivas'ın huzuru için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Akçay, daha sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevine tayin olan Kenan Aydoğan'ı emniyet müdür yardımcıları ile birlikte uğurladı.

Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay görevine başladı
Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay görevine başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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