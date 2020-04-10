Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haberler
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Polis Haftası, Polis, Sivas, Güncel

Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 175...

10.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:28
Sivas Emniyet Müdürlüğünden

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 175 gıda kolisiyle destekte bulundu.

Kentteki bir gıda firmasının bahçesinde düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Polis teşkilatının yüksek görev sorumluluğu bilinciyle vatandaşın her türlü ihtiyacına koşan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Polis Haftası olmasına rağmen teşkilatımız görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kendi oluşturdukları fonla 175 koli yardımla vatandaşımızın ihtiyacına koştu. Bireysel sorumluluklarının yanında devletimizin verdiği göreve ilaveten kendi ceplerinden fedakarlık yaparak da sürece gönüllerinden katkı sağladılar. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten şu an ilimizin dört bir tarafında gözümüz, kulağımız olarak, elimiz ayağımız olarak görevlerine devam etmektedirler. Biz birlikte güçlüyüz, destekleri, gayretleri, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bakanımızın önderliğinde polis ve jandarma teşkilatlarımız bir bütün olarak bütün vatandaşların can ve mal güvenliği için seferber olmuş vaziyette 7 gün 24 saat çalışıyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Gönülden ve içten katkıları da çok anlamlı oldu."

Program sonunda Vali Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, hazırlanan kolilerin bir kısmını araçlara yükledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teslim edilen yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP'li vekilin 'Can kaybı rakamları doğru değil' sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Ahıra giren vaşak tavukları telef etti
Ahıra giren vaşak tavukları telef etti
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla...
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Acun Ilıcalı Esra Balamir Cüneyt Özdemir Ekrem İmamoğlu
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Wuhan Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:45:03. #1.14#
title