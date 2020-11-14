Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Kovid-19 denetimi" açıklaması
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Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Kovid-19 denetimi" açıklaması

14.11.2020 22:37 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:40
Sivas Emniyet Müdürlüğünden

Sivas Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi sırasında vergi levhasını polislerin üstüne atarak denetime engel olmaya çalıştığı iddia edilen iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi sırasında vergi levhasını polislerin üstüne atarak denetime engel olmaya çalıştığı iddia edilen iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla polis ekiplerince planlı denetim yapıldığı aktarıldı.

Mevlana Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimler sırasında bir iş yeri sahibinin polislerin yüzüne vergi levhasını atarak, Kovid-19 denetimine engel olmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevlana Caddesi'ndeki bir iş yerinde bulunan ve 1.15 promil alkollü olduğu anlaşılan M.K. isimli şahsa ait iş yerindeki denetimi, İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Uygulaması (İSDEM) projesine kaydetmek amacıyla vergi levhası bilgileri istenildiğinde asgari nezaket kuralları dışına çıkarak vergi levhasını personelimizin yüzüne atmak suretiyle, son dönemde ülkemizin gündemini sürekli işgal eden ve çok sayıda vatandaşımızın vefatına neden olan Kovid-19 denetimine engel olmaya çalışılmıştır. Yürütülen işlemin, saygıdeğer basın mensuplarına yönelik bir tarafı olamayacağı gibi, işlemin haber alma, yapma ve duyurma süreçleriyle de ilgisi bulunmamaktadır."

Polis ekiplerinin diğer tüm önleyici ve adli kolluk hizmetlerinde olduğu gibi, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tavizsiz ve eşit şekilde yürüteceği aktarılan açıklamada, "Bu denetimlerle kamu sağlığının korunması ve sosyo-ekonomik hayatın biran önce normalleşmesi amacıyla, üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir. M.K. hakkındaki gerekli adli işlemler, ilgili makamların talimatıyla ve CMK çerçevesinde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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