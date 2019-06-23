Sivas El freni çekilmeyen kamyon, geri kaçıp şarampole devrildi

El freni çekilmeyen kamyon, geri kaçıp şarampole devrildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeden park edilen kamyon, geri geri giderek karayolunu geçip şarampole yuvarlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İmranlı ilçesi yakınlarındaki Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bir dinlenme tesisinde yaşandı. El freni çekilmeden dinlenme tesisine park edilen, sürücüsü öğrenilemeyen 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra geriye doğru hareket etmeye başladı. Erzincan-Sivas kara yoluna çıkan kamyon, daha sonra şarampole devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir taksi de kamyonla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Kamyonun, şarampole yuvarlanması, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri gittiğini fark eden sürücünün peşinden koşması ve çaresizce durumu kabullenmesi görülürken, tesistekilerin de merakla aracın yanına doğru koşmaları dikkat çekti.

Kaynak: DHA