SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gürün ilçesi gece sıfırın altında 30,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı yerini soğuk hava bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre günün en düşük sıcaklığı eksi 30,9 derece ile Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü oldu. Kentin diğer ilçeleri Altınyayla eksi 24,7, Kangal ilçesi eksi 24,5 ve Şarkışla ilçesi ise eksi 22,5 ile kayıtlara geçti. Soğuk hava il merkezinde de etkili oldu. Kızılırmak'ın Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümü kısmen buz tuttu. Buzla birlikte nehir etrafındaki bitki örtüsünün de üzerinin kırağı kapladığı görüldü. Öte yandan kar yağışının ardından 1008'e kadar çıkan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı Özel İdare ekiplerinin yaptığı çalışmayla bugün 564'e indi. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title