Sivas Eksi 24 ile Buz Kesti-1

Sivas'ta kar yağışı ardından bu sabah eksi 24'lere kadar düşen hava sıcaklığı nedeni ile kent buz kesti. Akarsular kısmen donarken, ağaçlarda kartpostallık kırağı görüntüleri oluştu.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, Kızılırmak'ın kent merkezinde geçen bölümü kısmen buz tuttu. Irmağın donmayan bölümlerinde ise buz kütlelerinin suyun üzerinde yüzdüğü görüldü. Karşıyaka Mahallesinde bulunan Serpincik Göleti ise tamamen buzla kaplandı. Diğer yandan kentin simgelerinden olan ve Kızılırmak üzerinde bulunan Tarihi Eğri Köprü ile Kesik Köprü'nün çevresindeki ağaçlara düşen kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kent içerisinde ise dükkan camları buzla kaplanırken, çatılarda sarkıtlar oluştu. Kar nedeni ile kent genelinde 343 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini öğrenildi.

Kaynak: DHA