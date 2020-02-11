Sivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2)
KAMYONETLE YOLDA KALDI, ALTINDA ATEŞ YAKTISivas'ta, dün akşam, soğuk hava nedeniyle kamyonet sürücüsü yolda kaldı.
KAMYONETLE YOLDA KALDI, ALTINDA ATEŞ YAKTI
Sivas'ta, dün akşam, soğuk hava nedeniyle kamyonet sürücüsü yolda kaldı. Kamyonetin sahibi olduğu sanılan kişi, çevreden bulduğu kağıt ve kartonları yakıt deposunun altına koyarak, ateş yaktı. Yakıt deposunda donan mazotu ateşle çözmeye çalışan kişi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ateş yakan kişinin başındaki şapka ise dikkat çekti.