Sivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2)
Haberler » Güncel » Sivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2) - Haber

Sivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2)

KAMYONETLE YOLDA KALDI, ALTINDA ATEŞ YAKTISivas'ta, dün akşam, soğuk hava nedeniyle kamyonet sürücüsü yolda kaldı.

11.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:33
Sivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2)

KAMYONETLE YOLDA KALDI, ALTINDA ATEŞ YAKTI

'ta, dün akşam, soğuk hava nedeniyle kamyonet sürücüsü yolda kaldı. Kamyonetin sahibi olduğu sanılan kişi, çevreden bulduğu kağıt ve kartonları yakıt deposunun altına koyarak, ateş yaktı. Yakıt deposunda donan mazotu ateşle çözmeye çalışan kişi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ateş yakan kişinin başındaki şapka ise dikkat çekti. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler