Sivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2)

11.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:33

KAMYONETLE YOLDA KALDI, ALTINDA ATEŞ YAKTI

Sivas'ta, dün akşam, soğuk hava nedeniyle kamyonet sürücüsü yolda kaldı. Kamyonetin sahibi olduğu sanılan kişi, çevreden bulduğu kağıt ve kartonları yakıt deposunun altına koyarak, ateş yaktı. Yakıt deposunda donan mazotu ateşle çözmeye çalışan kişi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ateş yakan kişinin başındaki şapka ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA