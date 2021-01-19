Sivas, eksi 17 derece ile buz kesti (3)

KAPALI YOL SAYISI 220'YE YÜKSELDİ

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısı, 16'dan 53'e yükseldi. Bu nedenle il genelinde 183 olarak açıklanan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı da 220'ye çıktı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu kapalı yerleşim yerlerindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı