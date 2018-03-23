Sivas-Eksantrik Fabrikası, 'Milli Uzay Aracı' Parçası Üretmeyi Hedefliyor-Hd

Sivas'ta faaliyet gösteren ve dünyaca ünlü çok sayıda otomotiv firmasıyla çalışarak, 40'ın üzerinde ülkeye eksantrik mili gönderen Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ESTAŞ), girilmesi zor Hindistan ve Brezilya'ya pazarına da ihracata başladı. Bu ülkelere sipariş yetiştirmek için ayrı bir bölüm açan fabrika, 2071 yılında ise yerli uzay aracının parçalarını üretmeyi hedef olarak belirledi.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), faaliyetini sürdüren ESTAŞ, Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania gibi dünyaca ünlü firmaların ürettiği otomobillerle, ağır vasıtaların, lokomotiflerin ve gemi jeneratör motorlarının eksantrik milini (kam mili) imal ediyor. ESTAŞ eksantrik milini ABD, Fransa, Almanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülkeye satıyor. ESTAŞ son zamanlarda kurduğu yeni fabrika ile artık Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlara da açılmaya başladı. ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, DHA'ya yaptığı açıklamada, yeni fabrika kurduklarını dile getirerek, Bu fabrikamız S1 tabir ettiğimiz fabrikamız. Bir önceki ESTAŞ'ın kampüsü dışında kalan bir fabrika. Bu yeni fabrikamızda üretim planlıyoruz. Şuan da bir hattını yüzde 90 oranında gerçekleştirdik. Ana fikri burada çıkacak maliyeti düşük ürünleri gelişmekte olan ülkelere özellikle Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlara ihraç etme gücünün artırılmasıdır. Daha az insanla daha yüksek kalitede ve daha fazla ürün çıkarabilmektir. Bu anlamda çok ciddi inovasyon çalışmalarımız tamamlandı. Şu anda buradan Hindistan'a ürünümüz gidiyor. Hindistan'ın Chennai şehrindeki bir Renault ve Nissan'ın fabrikasına gidiyor. Hindistan'da ithal edilen tek parça da eksantrik milidir. Diğer bütün parçaları Hindistan yerli olarak üretiyor. Fakat motorun en önemli parçası olan eksantrik mili Sivas'ta ESTAŞ'ta üretiliyor dedi.

'100 BİN ADET CİVARINDA BİR ÜRÜN ÇIKARACAĞIZ'

Yeni fabrikanın hizmete girmesiyle üretimde artışın sağlanacağını söyleyen Mavuş, Fabrikamız tamamlandığında burada ayda 100 bin adet civarında bir ürün çıkaracağız. Burası Hindistan, özellikle Rusya ile uçak krizinden sonra düzelen ilişkiler sonrasında Rusya'dan ciddi talepler oluşmaya başladı. Ayrıca Brezilya'daki fabrikalara da buradan hitap edeceğiz. Son zamanlarda Volvo ile yaptığımız bir anlaşma var. Çin grubuna üretim yapılacak. ESTAŞ her sene yüzde 20 ve 30 civarından hem istihdam yönüyle, hemde üretim ve ciro anlamında büyüyen bir şirket. Motorun kalbi eksantrik mili üretiliyor. Bunu motorun kalbi ve beyni gibi de düşünebiliriz diye konuştu.

'2071 HEDEFİMİZ YERLİ UZAY ARACININ PARÇALARINI ÜRETMEK'

ESTAŞ'ın 2071 hedefleri içinde uzay araçlarının parçalarını üretmek olduğunu de dile getiren Mavuş şöyle dedi

ESTAŞ, 2023 hedeflerini şu anda garantiledi. Hatta çok üzerine çıktık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu zamana kadar uzun vadeli planlar yapamıyorduk ama Cumhurbaşkanımızın en son yaptığı konuşmalardan ben çok etkilendim. 2071 yılını da gösteriyor. Türklerin biliyorsunuz Anadoluya girişinin bininci yıl dönümü. Biz de bunu düşünmeye başladık. Yani olmayacak bir şeyi düşünmeye başladık. Ama düşündükçe neler olabilir, ESTAŞ nereye gidebilir bunlar aklımıza gelmeye başladı. Belki 2071 yılında ESTAŞ yerli uzay aracının parçalarını yapacak bir konuma gelecek. Biz bunları görmeyiz ama fabrikamız birçok kişi ziyaret ediyor. 2071'de bizim minimum ESTAŞ'ı görmek istediğimiz yer Türklerin yaptığı uzay aracının birçok parçasının yapabilecek hale gelmesidir.

2071 hedefleri doğrultusunda ise fabrikaya astronot ve göktaşı gibi çeşitli görseller yerleştirildi.