Sivas ekibini 4 golle yenen Hakkarigücü, yoluna kayıpsız devam ediyor
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Bitexen Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek, gruptaki liderliğini sürdürdü.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Bitexen Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek, gruptaki liderliğini sürdürdü.
Ligin 3. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi.
Futbolseverlerin ilgi gösterdiği maçta Hakkari ekibi, rakibi Bitexen Sivasspor'u 4-0 yenerek puanını 9'a çıkardı.
Ligde üç maçını da kazanan mavi beyazlı ekip, yoluna kayıpsız devam ediyor.
Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.
AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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