SİVAS-EK) Sivas'ta Mayıs karı
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SİVAS-EK) Sivas'ta Mayıs karı

EK) Sivas'ta Mayıs karı Sivas'ta bir günde 20 ila 25 derece düşen hava sıcaklığı yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu.

23.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:30

SİVAS-EK) Sivas'ta Mayıs karı

SİVAS - Sivas'ta bir günde 20 ila 25 derece düşen hava sıcaklığı yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu.

Sivas'ta geçtiğimiz gün hızla azalan hava sıcaklığı gece yarısından sonra yüksek kesimlerde sıfır dereceye kadar düştü. Bir gündür yer yer etkili olan yağmur Koyulhisar ilçesinde yerini kar yağışını bıraktı. İlçe halkı güne kar sürprizi ile uyandı. Baharın etkisi yeşeren doğa beyaz örtü ile kaplandı.

SİVAS-EK) Sivas'ta Mayıs karı

Kaynak: İHA

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