Sivas eğribucak ve emirhan kayalıklarında kış güzelliği
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Sivas eğribucak ve emirhan kayalıklarında kış güzelliği

Eğribucak ve Emirhan kayalıklarında kış güzelliğiSİVAS'ta bulunan ve yapısıyla ilgi çeken Eğribucak ve Emirhan kayalıklarında kış güzelliği yaşanıyor.

18.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:59
Sivas eğribucak ve emirhan kayalıklarında kış güzelliği

Eğribucak ve Emirhan kayalıklarında kış güzelliği

'ta bulunan ve yapısıyla ilgi çeken Eğribucak ve Emirhan kayalıklarında kış güzelliği yaşanıyor.

'a 20 kilometre uzaklıktaki Eğribucak ve Emirhan köyü yakınlarında bulunan kayalıklar, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme büründü. Özellikle yaz aylarında doğa meraklılarının uğrak yeri olan bölge, kışın da ilgi çekiyor. Drone ile havadan görüntülenen kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sivas eğribucak ve emirhan kayalıklarında kış güzelliği
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