Sivas Eğitimi Desteleme Derneği okullara dezenfektan standı hediye etti
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Sivas Eğitimi Desteleme Derneği okullara dezenfektan standı hediye etti

Sivas Eğitimi Destekleme Derneği (SEDDER) tarafından okullara dezenfektan standı hediye edildi.

Sivas Eğitimi Desteleme Derneği okullara dezenfektan standı hediye etti
16.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:14

Sivas Eğitimi Destekleme Derneği (SEDDER) tarafından okullara dezenfektan standı hediye edildi.

SEDDER, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) öncesi il merkezindeki okulların tamamına dezenfektan stantları hediye etti.

Dernek Başkanı Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde okullara yardımcı olmak amacıyla, öğrencilerin faydalanacağı bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Korkmaz, hafta sonu yapılacak LGS ve gelecek hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek öğrencilerin okullara girerken ellerini dezenfekte etmesi için dezenfektan stantları yaptırdıklarını belirterek, "Gelecek eğitim yılında da kullanılabilmesi için stantları dayanıklı malzemeden yaptırdık. Anasınıfları için küçük boy, ortaokul ve liseler için büyük boy dezenfektan stantları öğrencilerimizin okullarda kullanımına hazır hale getirdik." dedi.

Kaynak: AA

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