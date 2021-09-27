Sivas Eğitim-Bir-Sen kentte bir okul müdürünün darbedilmesini kınadı

SİVAS (AA) - Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, kentte bir okulun müdürünün, okul bahçesine araç park edilmesi meselesi yüzünden çıkan kavgada darbedilmesini kınadı.

Şehit Adnan Saka Ortaokulunda basın açıklaması yapan Temiz, okul müdürü Feryat Çevik'in, okul bahçesinde araç bulundurulmasının yasak olmasını söylemesi üzerine E.G. tarafından darbedilerek burnunun kırıldığını anımsattı.

Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Temiz, E.G'nin, ifadesinin ardından serbest bırakılmasına da tepki gösterdi.

Şiddeti nefretle kınadığını belirten Temiz, "Eğitimciye şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yekvücut dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz." dedi.

Öğretmenlere ve eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının sıradanlaştığını ifade eden Temiz, "Eğitimciye yönelen şiddetin örf ve adetlerimize, hukuk düzenimize ve milletimizin tüm dünyaya örnek uygulamalarına ters düştüğünün altını bir kez daha çizmek istiyorum. Başta eğitimcilerimize yönelen şiddet eylemleri olmak üzere her türlü şiddeti kınıyorum." diye konuştu.

Temiz, eğitimcilere ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet olayları üzerine idari ve hukuki tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Sivas'ta dün, Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü Feryat Çevik, okul bahçesinde araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı E.G. tarafından darbedilmişti. Burnu kırılan Çevik'in ameliyat olacağı öğrenildi.