Sivas Edebiyat Günleri" Başladı

Sivas Valisi Davut Gül, "Sivas Edebiyat Günleri" programına katıldı.

Program öncesi, fuar alanında 'Geçmişten Günümüze Edebiyatçılarımız' adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Vali Gül, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Sivas Edebiyat Günleri" programına geçildi.

Sivas'ın kültür, sanat ve edebiyat alanında adından söz ettiren bir il olduğuna vurgu yapan Gül, şunları kaydetti:

"Sivas, geçmişinden bugüne kadar, ilim, irfan, yazarlar, ozanlar ve medreseler şehridir. Bundan sonra da üniversiteler şehri olduğunu biliyoruz. Sivaslılar ve Sivas'ta görev yapan kamu görevlileri olarak bunun altını doldurmamız ve değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Değerlerimizin farkında olmamız lazım. İşte Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclislerimizin kuruluş mantığı bu. Bu etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü Sivas'a edebiyat günleri yapmanın çok yakıştığını ifade ederek, etkinlik hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise Sivas'ta pek çok şair ve yazar yetiştiğini, pek çok şair ve yazara da bu şehrin ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da mülki amirlerin bu tür etkinliklere destek olmasının sevindirici olduğunu kaydederek batıda bunun örneklerini gördüklerini dile getirdi.

Programın sonunda Vali Gül, panel katılımcılarına çeşitli hediyeler takdim etti.