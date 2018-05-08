Sivas Edebiyat Günleri kapsamında, "Öğretmenlerimizin unutamadığı şiir ve kitaplar" konulu söyleyişi düzenlendi.

Şemsi Sivas-i İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen "Öğretmenlerimizin unutamadığı şiir ve kitaplar" konulu söyleşide, öğretmenler Ahmet Zait Erbaş, Sinan Baydar, Münir Çakmak, Gonca Akbulut Sağlam ve Murat Kaya, okudukları roman ve şiirlerden notlar paylaştı.

Kitap okumanın önemine değinilen söyleşide, insanın en değerli özelliğinin okumak olduğu ifade edildi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler de katıldı.