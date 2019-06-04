Sivas Duvara çarpan otomobil devrildi 1 ölü 1 yaralı

Duvara çarpan otomobil devrildi 1 ölü 1 yaralı

Sivas'ta otomobilin yol kenarında bulunan duvara çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Hafik-Doğanşar karayolunun Özen köyü yakınlarında meydana geldi. Hafik istikametinden Doğanşar'a giden Ömer Cörüt yönetimindeki 34 NK 2515 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak devrildi. Kaza da otomobilde bulunan sürücü Cörüt'un eşi Hatice Cörüt hayatını kaybetti. Sürücü Cörüt ise ağır yaralandı. Sürücü Cörüt olay yerine gelen ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hatice Cörüt'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA