Sivas Düğün Magandaları İş Başında Hd

Sivas'ta Alibaba Mahallesinde bir düğünde peş peşe havaya ateş açanlar dikkat çekti.

Kent merkezinde bulunan Alibaba Mahallesi 57'nci Sokak'ta düzenlenen sokak düğününde, bir grup ellerindeki silahlarla dakikalarca havaya ateş etti. Çok sayıda apartmanın bulunduğu bölgede havaya ateş edenler bu anları cep telefonlarına kaydetti. Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar sonucu, polis ekipleri olay yerine gelerek düğün sahiplerini uyardı. Ancak ekiplerin gitmesinin ardından ise düğüne katılanların havaya ateş açmayı sürdürdükleri görüldü.