SİVAS DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TIR OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

SİVAS'ta düğün konvoyu içinde seyir halindeki otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında, Sivas-Erzincan çevreyolu üzerinde Kılavuz kavşağında yaşandı. Sivas'tan Erzincan istikametine giden S.Ö. yönetimindeki 34 DF 5334 plakalı TIR, düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse(18) yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil refüje çıkarak yan yattı. TIR ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durdu. ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır hasar oluşan otomobildeki Aliye Köse(48) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Berkay Köse ile birlikte kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından düğün konvoyunda bulunan diğer araçlardan inenler, olay yerine koşup yakınlarının durumunu öğrenmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA