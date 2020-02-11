: Sivas donan kamyonetin altında ateş yaktı

11.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:08

Sivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2)

Sivas'ta dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle bir kamyonet yolda kaldı. Kamyonetin sahibi olduğu sanılan kişi çevreden bulduğu kağıt ve kartonları yakıt deposunun altına koyarak ateş yaktı. Yakıt deposunda donan mazotu ateş yakarak çözmeye çalışan kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşın ateş yaktığı sırada, başında bulunan külah şeklindeki parti şapkası ise şaşırttı.

Kaynak: DHA

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