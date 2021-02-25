Sivas Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor

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Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün desteğiyle, kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için araziye 3 ayda yaklaşık yarım ton yiyecek bıraktı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün desteğiyle, kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için araziye 3 ayda yaklaşık yarım ton yiyecek bıraktı.

Kentte 2013'ten bu yana dağcılık, tırmanış, doğa yürüyüşü ve rafting başta olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenleyen SADAK, kış mevsiminde yaban hayatını korumak amacıyla yaptığı ekinliklerle de dikkati çekiyor.

Doğa tutkunları, 3 aylık kış sezonunda Çamlıbel Ormanları, Meraküm, Kardeşler Tepesi, Sivri Tepe, Çakır Kayalıkları, Ballıkayalar, Tödürge Gölü başta olmak üzere belirli alanlara yaklaşık yarım ton yem bırakarak yaban hayatına destek oldu.

SADAK Başkanı Osman Çakır, AA muhabirine, 8 yıldır insanları doğayla buluşturan etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yaban hayatını korumayı amaçlayan faaliyetler de gerçekleştirdiklerini dile getiren Çakır, "Kuş türleri için buğday, bulgur, ekmek, kurt ve tilki gibi etçiller için et, kemirgenler için ise marul, maydanoz ve havuçtan oluşan sebzeleri belirlenen alanlara bırakarak yaban hayatına destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez de etkinliklere katılan doğaseverlere, ekip olma, sevgi, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma gibi kavramları da aşıladıklarını vurguladı.

Doğanın yaban hayvanlarıyla bir bütün olduğuna dikkati çeken Söylemez, "Doğaseverlerle bu bütünlüğü korumak adına düzenlediğimiz etkinliklere devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı