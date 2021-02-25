Sivas Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor

25.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:59

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün desteğiyle, kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için araziye 3 ayda yaklaşık yarım ton yiyecek bıraktı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün desteğiyle, kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için araziye 3 ayda yaklaşık yarım ton yiyecek bıraktı.

Kentte 2013'ten bu yana dağcılık, tırmanış, doğa yürüyüşü ve rafting başta olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenleyen SADAK, kış mevsiminde yaban hayatını korumak amacıyla yaptığı ekinliklerle de dikkati çekiyor.

Doğa tutkunları, 3 aylık kış sezonunda Çamlıbel Ormanları, Meraküm, Kardeşler Tepesi, Sivri Tepe, Çakır Kayalıkları, Ballıkayalar, Tödürge Gölü başta olmak üzere belirli alanlara yaklaşık yarım ton yem bırakarak yaban hayatına destek oldu.

SADAK Başkanı Osman Çakır, AA muhabirine, 8 yıldır insanları doğayla buluşturan etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yaban hayatını korumayı amaçlayan faaliyetler de gerçekleştirdiklerini dile getiren Çakır, "Kuş türleri için buğday, bulgur, ekmek, kurt ve tilki gibi etçiller için et, kemirgenler için ise marul, maydanoz ve havuçtan oluşan sebzeleri belirlenen alanlara bırakarak yaban hayatına destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez de etkinliklere katılan doğaseverlere, ekip olma, sevgi, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma gibi kavramları da aşıladıklarını vurguladı.

Doğanın yaban hayvanlarıyla bir bütün olduğuna dikkati çeken Söylemez, "Doğaseverlerle bu bütünlüğü korumak adına düzenlediğimiz etkinliklere devam edeceğiz." diye konuştu.

Sivas Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor
Sivas Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor
Sivas Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor
Sivas Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Zeki Müren İrem Derici Defne Samyeli
Spor Umut Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 12:59:41. #1.15#
title