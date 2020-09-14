Sivas Doğa İTÜ Koleji "Okulum Temiz" belgesi aldı
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Sivas Doğa İTÜ Koleji "Okulum Temiz" belgesi aldı

Sivas Doğa İTÜ Koleji, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek "Okulum Temiz" belgesi aldı.

Sivas Doğa İTÜ Koleji
14.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:45

Sivas Doğa İTÜ Koleji, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek "Okulum Temiz" belgesi aldı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Sivas Doğa İTÜ Koleji Kampüsü'nde belge töreni düzenlendi.

Törene, Sivas Doğa Koleji Kurucusu ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Temsilcisi Harun Yıldırım ile okulun eğitim kadrosu katıldı.

Eken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde okulun bütün hijyen şartlarını taşıyarak belgeyi almaya hak kazandığını belirterek, "Bu belge çocuklarımızın eğitime başladıktan sonra karşılaşabileceği tüm risklerin önüne geçildiğinin belgesidir." ifadelerini kullandı.

Okulların açılma sürecinden önce yaz aylarında kampüs içerisindeki binaları öğrenciler için hazırladıklarını aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin okula girişten itibaren hijyen koşullarını sağlayan bir sistem kurduk. Velilerimiz güvenle çocuklarını okula gönderebilirler. Sivas'ta ilk belgeyi almış olan Doğa Koleji personeline, ekibine, öğretmen kadrosuna ve özellikle Tesis Müdürümüz Ömer Tek'e bu vesile ile teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum. TSE temsilcimize belgeyi bize ulaştırdığı için teşekkür ediyorum."

TSE İl Temsilcisi Harun Yıldırım ise belgeyi almaya hak kazanan okulu ve idarecilerini kutladı.

Kaynak: AA

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