Sivas Diyalizde Hastalara Gitarlı Kutlama

Sivas Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastaları için Dünya Böbrek Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hastalara gitarla şarkı söylendi.

Sivas Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz hastalarına moral olması amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik programı düzenlendi. 'Dünya Böbrek Günü'nü nedeniyle hastalar ve hasta yakınları için gitar çalınarak canlı müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikten mutluluklarını ifade eden hastalar, organ bağışına dikkat çektiler.

Kaynak: DHA