SİVAS Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı

Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı

SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce ahşap,sonra da beton direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesinde meydana geldi. Cengiz Çataltepe yönetimindeki 58 DK 903 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ahşap elektrik direğine çarptı. Daha sonra hızını alamayan otomobil beton elektrik direğine çarparak durdu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Çataltepe, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Çataltepe kaza yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Çataltepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA