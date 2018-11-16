Sivas Devrilen Tır'ın Dorsesindeki Koyunları Çevredekiler Kurtardı

Sivas'ta kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunlardan sağ kalanlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gürün-Sivas karayolu 65'inci kilometrede yaşandı. Gürün'den Sivas kent merkezine hareket halindeki Mehmet K. yönetimindeki 33 EMA 24 plakalı, dorsesinde koyun yüklü TIR, kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Mehmet K. ile yanındaki Faruk Ö., Gürün Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. TIR'ın yan yatan dorsesinin içerisindeki yaklaşık 400 koyun, çevredekilerin yardımı ile branda yırtılarak çıkarıldı. Kaza nedeni ile dorsedeki bazı koyunların ise telef olduğu gözlendi. Bir süre olay yerinde bekletilen ve soğuktan etkilenen hayvanlar, daha sonra başka bir araçla taşındı.