Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Kendime Kıyamam" adlı oyunla açacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Kendime Kıyamam" adlı oyunla açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini 'Kendime Kıyamam' adlı oyunla açacak
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali"nde "Kendime Kıyamam" isimli oyunla sanatseverlerle buluşacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali"nde "Kendime Kıyamam" isimli oyunla sanatseverlerle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahne çalışmalarına ara veren Sivas Devlet Tiyatrosu, perdelerini festivalde açacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu, 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak festivalde, Curth Flatow'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği, "mutlu evlilik" konusunun ironik, bir o kadar da komik yönlerini sahneye yansıtan "Kendime Kıyamam" adlı oyunu beğeniye sunacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce salgın önlemleri kapsamında hijyen ve mesafe önlemlerinin alınacağı festivalde, "Kendime Kıyamam" oyunu 1 ve 2 Haziran'da Adana Merkez Park Amfi Tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Tiyatro dünyasının acı kaybı! Cezmi Gökalp hayatını kaybetti
Tiyatro dünyasının acı kaybı! Cezmi Gökalp hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Sibel Can Deniz Çakır Bülent Ersoy
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Kendime Kıyamam" adlı oyunla açacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:05:11. #1.16#

title