Sivas Devlet Tiyatrosu'nda 1919: Şafak
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Sivas Devlet Tiyatrosu'nda 1919: Şafak

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak", Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıyor.

26.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:49
Sivas Devlet Tiyatrosu'nda 1919: Şafak

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak", 'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıyor.


Oyun, bugün ve yarın 19.30'da, 28 Aralık Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Hürriyet

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