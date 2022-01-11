Sivas Devlet Tiyatrosu "Karacaoğlan"ı sahneleyecek - Haberler
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Sivas Devlet Tiyatrosu "Karacaoğlan"ı sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu
AA / Serhat Zafer - Haberler | Kültür Sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Karacaoğlan" adlı oyunu seyirciyle buluşturacak.

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Karacaoğlan" adlı oyunu seyirciyle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Dinçer Sümer'in yazdığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği, koreografisini ise Gülben Çay'ın üslendiği oyunda, Karacaoğlan'ın ağa kızı Sanem'e sevdası, onunla yaşadığı kaçış öyküsü anlatılıyor.

Karacaoğlan'ın diliyle anlatılan aşk hikayesinin yanında Türkmenliğin gelişim sürecinin görsellikle işleneceği oyun, 13 Ocak Perşembe saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izlenebilecek.

Oyun, 14 Ocak Cuma saat 19.30'da, 15 Ocak Cumartesi saat 14.00 ve 19.30'da yeniden sahnelenecek.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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