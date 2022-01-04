Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası"nı sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla yeni yıla "merhaba" diyecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in önemli klasiklerinden olan oyun, 6 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği oyun, 7 Ocak Cuma saat 19.30'da, 8 Ocak Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da yeniden sahnelenecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircilerden, aşı kartları veya 48 saat önce yapılmış PCR test sonuçları istenecek oyunun biletleri, "www.biletinial.com" adlı internet sitesinden, "Sanat Cepte" uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet