Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunu perdelerine taşıyacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunu perdelerine taşıyacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, tiyatro bu hafta Shakespeare'in klasiklerinden olan "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunuyla seyircisinin karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği, William Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde 17, 19 ve 21 Kasım'da saat 19.30'da sahnelenecek.

Oyunun biletleri, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer