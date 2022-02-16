Sivas Devlet Tiyatrosu, 3 sahnede perde açacak - Haberler
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Sivas Devlet Tiyatrosu, 3 sahnede perde açacak

AA, Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
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Sivas Devlet Tiyatrosu, 3 sahnede perde açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Ankara, Van ve Sivas'ta üç oyunu sahneye taşıyacak.

ANKARA (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Ankara, Van ve Sivas'ta üç oyunu sahneye taşıyacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, "Alice Harikalar Diyarında" isimli çocuk oyunu yarın, 18 ve 19 Şubat'ta Ankara Türkocağı Sahnesi'nde saat 13.00'te minik seyircilerini selamlayacak.

"Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunla yarın ve 19 Şubat'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak SDT, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde de "Düş Yakamdan" isimli oyunu sahneleyecek.

SDT, "Düş Yakamdan" adlı oyunu yarın ve 18 Şubat'ta saat 19.30, 19 Şubat'ta da saat 14.00 ve 19.30'da sahneye koyacak.

AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları, Ankara, Sivas, Kültür Sanat, Haberler

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