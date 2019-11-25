Sivas Devlet Tiyatrosu, "1919: Şafak" adlı oyunu Kayseri'de sahneleyecek

25.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:44

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu Kayseri'de sanatseverlerle buluşturacak.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak", Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu konu alıyor.

Oyun, bugün ve yarın 20.00'de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA