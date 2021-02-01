Sivas Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
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Sivas Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

01.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:24
Sivas Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sivas'ta restorasyon çalışmaları tamamlanan 160 yataklı Sivas Devlet Hastanesi hizmete açıldı.

Sivas'ta restorasyon çalışmaları tamamlanan 160 yataklı Sivas Devlet Hastanesi hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, birimlerinin bir bölümü yeni yapılan Numune Hastanesine taşınan bina, ihtiyaç üzerine devlet hastanesi olarak yeniden faaliyete geçirildi.

Vali Salih Ayhan, hastaneyi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlığın öneminin bir kez daha idrak edildiğini belirtti.

Bu süreçte Türkiye'nin sağlık gücünün de test edildiğini aktaran Ayhan, "Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin en yüksek olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu süreci yürütürken, vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet veririz, bununla ilgili çalışmalar yürüttük." ifadelerini kullandı.

Devlet hastanesinin daha etkin kullanılması noktasında vatandaşların talebinin olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bu isteğini Sağlık Bakanlığımız ve milletvekillerimizle hep birlikte el ele vererek buranın tekrar eski günlerdeki gibi yoğun, aktif, hareketli ve vatandaşlarımıza güzel hizmetler vermesi için gayret gösterdik. Sivas Devlet Hastanesi bugün itibariyle tam teşekküllü şekilde 500'ün üzerindeki personelle Sivas halkına çok güzel hizmet vermeye başladı. Başhekimi, başhekim yardımcıları ve yöneticileri var. 100'e yakın hemşire, 50'ye yakın da doktor atandı. 500'ün üzerinde de toplam çalışan var. Sivas'ımız bir değer daha kazandı. Devletimizin gücünü de burada görmüş olduk. Kovid-19 ile mücadelede Sivas, harika işler başardı. Şu anki rakamlara baktığımız zaman çok sevindirici. Bu başarıda en önemli sebep vatandaşımızın bunu özümsemesi oldu. Tedbiri elden bırakmayacağız, kurallara uymaya devam edeceğiz. Yeni hastanemiz hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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