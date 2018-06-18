Sivas Dernekleri Cumhur İttifakı Adaylarını Bir Araya Getirdi

İzmir'deki Sivas hemşehri dernekleri, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP ile ittifakta AK Parti bünyesinde yer alan BBP'li milletvekili adaylarını bir araya getirdi.

İzmir'de faaliyet gösterin Sivas hemşehri derneklerinin organizasyonuyla İzmir 1. bölgede, Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti adayı Bilal Doğan, MHP adayları Salim Arduçlu ve Ali Peynirci ile AK Parti sıralarından aday gösterilen BBP'li milletvekili adayı Ahmet Gürhan bir araya geldi.

Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye üstüne oynanan oyunlara karşı milletin çektiği set olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbesi Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından boşa çıkarıldı. Ardından vatanını ve milletini seven liderler, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, şer odaklarına karşı Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için birlikte hareket ettiler."

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'dan sonra da devam edeceğini ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağına belirten Doğan, şunları ifade etti:

"Bu süreçten 24 Haziran'da güçlü çıkmamız gerekiyor, Filistinli Müslümanlar, yerinden edilmiş Suriyeliler ve Ortadoğu için güçlü çıkmamız gerekiyor. Bu coğrafyada umut olan Türkiye'nin güçlü ve ayakta durması için 24 Haziran'daki seçimlerde oylarınıza ihtiyacımız var. MHP, BBP ve AK Parti bu yüzden tek yumruk olarak seçimlere gidiyor."