Sivas demirci ustası, 4 metrelik atatürk anıtı yaptı

28.10.2019 16:49

SİVAS Demirci ustası, 4 metrelik Atatürk anıtı yaptı

Demirci ustası, 4 metrelik Atatürk anıtı yaptı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde demir doğrama ustası Sıddık Demirer (56), 103 kilo civarındaki hurda parçalarını kullanarak, 4 metre boyutunda Atatürk anıtı yaptı. Demirer, yaptığı çalışmayı ilçenin uygun bir yerinde sergilemek istediğini söyledi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Sıddık Demirer, çocuk yaşlarda başladığı mesleğini sanata dönüştürdü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir çalışma yapmayı planlayan Demirer, 103 parça hurda ile Atatürk anıtı yapmaya karar verdi. Projesini önce tasarlayan ve Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasındaki Kocatepe ile özdeşleyen fotoğrafını örnek alan Demirer, daha sonra kullanılamaz haldeki demir parçaları birleştirerek eserini ortaya çıkardı. 10 günlük çalışma sonucunda 4 metre uzunluğunda ve 103 kilo ağırlığında olan Atatürk anıtını tamamladı.

Çalışma hakkında bilgi veren demir doğrama ustası Sıddık Demirer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ben de bir şey yapmak istedim. Hurda demirlerden Atatürk anıtı yapmak aklıma geldi. Hurda parçalarını toplayarak böyle bir şey oluşturdum. Mustafa Kemal Atatürk'ü güzel bir şekilde önemle ve dikkatle yaptık. Boş zamanlarımda boş hurdalara değer katabilmek için bu gibi çalışmalarım var. Zaman zaman böyle şeyler yapıyorum. Ben iyi bir çizimciyim. Grafikleri iyi biliyorum. Bunu da metale döküyorum. Babam da eskiden balta ve kazma yapardı. Ben de ondan esinlenerek bu şekilde yanında yetiştim. Görenler şaşırdı, dönüp tekrar tekrar bakıyorlar. Kapıdaki hurdalardan böyle bir eser çıkabiliyormuş. Mustafa Kemal Atatürk'e vefa borcum olduğu için mesleğimin karşılığını böyle ödüyorum. Bu eseri ilçemizin en güzel yerini belirleyip takdim etmek istiyorum. Bunu yapmak çok ince bir çalışma ile yaklaşık 1 ayımı aldı diye konuştu.

Kaynak: DHA