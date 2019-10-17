Sivas demir yolu işçileri, mehmetçik için kampanya başlattı

17.10.2019 16:20

SİVAS Demir yolu işçileri, Mehmetçik için kampanya başlattı

Demir yolu işçileri, Mehmetçik için kampanya başlattı

Sivas'ta demir yolu çalışanları Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, her ay maaşlarından 100 lira kesilmesi için dilekçe verdi.

Demir yolu Makinistleri Derneği üyeleri, gar binası önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla 'Bir dua ve bir damla da bizden' sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanya hakkında bilgi veren Demir Yolu Makinistleri Derneği Sivas Şube Başkanı Gültekin Boğuneğmez, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak istediklerini ifade ederek, Sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için oraya giden güvenlik güçlerimiz için başlattığımız kampanyamızda, onların ihtiyaçlarına bir damla destek olmak amacıyla kampanya başlattık. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi biz demir yolu işçileri manevi olarak her zaman desteğimizi gösterdik. Dualarımızı hiç eksik etmedik. Bugün de Barış Pınarı Harekatı için dualarımızın yanında maddi destek kampanyasını başlatmayı da düşündük. Biz millet olarak güvenlik güçlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın dedi.

Konuşmanın ardından demir yolu işçileri harekat bitene kadar Mehmetçiğe destek olmak amacıyla maaşlarından 100 lira kesilmesi için yazdıkları dilekçeleri Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdür Vekili Sönmez Sefercik'e verdi.

Kaynak: DHA