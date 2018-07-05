- Sivas'daki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi Ankara'da defnedildi

ANKARA - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını yitiren, aynı aileden biri çocuk 5 kişinin cenazesi Karşıyaka mezarlığına defnedildi.

Kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde gece saatlerinde Gökhan Özgel kontrolündeki 06 ERN 77 plakalı araç ile Hamza Aydemir yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 06 ERN 77 plakalı aracın LPG tankı alev aldı. Araç içerisinden çıkamayan sürücü Gökhan Ö. annesi Şehriban (56), eşi Filiz ve oğlu Kağan olay yerinde, babası Naim Ö. ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Ankara'ya getirilen mevtalar Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka mezarlığına sevk edildi. Cenazeler öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınılarak defnedildi. Aile yakınları göz yaşlarına boğuldu. Arkalarından ağıtlar yakıldı.

Cenaze namazına taziye ziyaretinde bulunan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak yakınlarına başsağlığı diledi.