Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin bilişim çalışmaları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin (SCÜ), "Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" kapsamında destek almak için yaptığı başvuru sonucu ilk aşamayı geçerek yeterlik başvurusu hakkı kazandığı bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin (SCÜ), "Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" kapsamında destek almak için yaptığı başvuru sonucu ilk aşamayı geçerek yeterlik başvurusu hakkı kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, araştırma altyapılarının yönetimi, finansmanı, personel yapısı ile izleme, değerlendirme ve desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen kanun kapsamında desteklenmek için başvuru yapan SCÜ Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 19-20 Eylül 2019 tarihlerinde yapılan saha ziyareti ve hazırlanan panel raporuyla yeterlik başvurusu yapmaya layık görüldü.

ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesinin de bulunduğu 10 aday üniversite arasında başarılı bulunarak ikinci aşamaya geçen merkeze bağlı "tematik araştırma laboratuvarı" sınıfında yeterlik başvurusu yapmak için hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda, kanunla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Grup Başkanı Dr. Dilek Candan ve TÜBİTAK-ARGES ekibinin kapsamlı sunum yaptığı toplantıya, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlkay Demir ve merkezde görev yapan öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde