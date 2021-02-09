Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 47. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) kuruluşunun 47. yılı üniversite yerleşkesinde düzenlenen programla kutlandı.

Kentte 9 Şubat 1974 yılında kurulan SCÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yerleşkedeki kültür merkezinde kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi (CÜFA) bünyesinde hazırlanan tanıtım filmi ile üniversitenin ilk yıllarına şahitlik eden mezunların anılarına dair belgesel filmi davetliler tarafından izlendi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, üniversitenin akademik eğitim ve alt yapı noktasında her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi.

Üniversitenin, adına yakışır bir şekilde fikri, irfanı ve vicdanı hür bilgiler üreten gençler yetiştirdiğini vurgulayan Ayhan, "47. yılımız hayır, uğurlu ve bereketli olsun. Rabb'im hep birlikte nice güzel hizmetler yapmaya nasip eylesin. İnşallah bu güzel yerleşkenin asıl sahipleri öğrencilerimizi de yakın zamanda buralarda görürüz. İnşallah sizin ürettiğiniz bu bilgi ve birikimler biz idarecilere de yol aydınlığı, ışık olur. Hem Cumhuriyet Üniversitemiz hem de Bilim ve Teknoloji üniversitemiz bu şehrin markası olmaya devam edecekler." diye konuştu.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise üniversitenin kuruluşundan bu yana sürekli büyüdüğünü anımsatarak, "Üniversitemiz bugün artık gölgesinde binlerce mezunu, akademisyeni ve personeliyle koca bir çınara dönüştü. İlk günkü heyecanımızı, başarma azmini ve geleceğe ilişkin umudumuzu kaybetmeden yolumuza devam diyoruz." dedi.

Programın sonunda, personelin yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada başarılı çalışmalara imza atan akademisyen ve öğrencilere plaket takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde