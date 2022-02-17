Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "stratejik plan çalıştayı" yapıldı - Haberler
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "stratejik plan çalıştayı" yapıldı

AA, Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde "2023-2027 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı" düzenlendi.

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde "2023-2027 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı" düzenlendi.

Yerleşkedeki çok amaçlı salonda düzenlenen çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının ve kentte faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşma yapan Yıldız, stratejik planın, kurumların misyon ve vizyonlarını oluşturmalarında, ölçülebilir hedefler saptamalarında, performanslarını ölçmelerinde, bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmalarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Üniversitenin hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalara kentteki paydaşların önemli katkılar verdiğine dikkati çeken Yıldız, "Siz değerli paydaşlarımızın üniversitemizin stratejik planına yapacağı katkılar bizler açısından oldukça kıymetlidir. Stratejik planın, üniversite-şehir iş birliğinin güçlenmesine, yeni kamu anlayışının gelişimine katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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